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Хирн готов отпустить Бивола на ESPN ради боя с Бетербиевым

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Артур Бетербиев в следующем году может провести еще один объединительный бой.
Хирн готов отпустить Бивола на ESPN ради боя с Бетербиевым

Британский промоутер Эдди Хирн высказал готовность отпустить российского боксера суперчемпиона WBA Дмитрия Бивола на платформу ESPN ради объединительного боя с чемпионом WBC/IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым.

"У меня нет проблем выставить его против победителя этого боя. Если они хотят сделать это на ESPN, нет проблем, потому что я считаю, что это правильный бой. Я хочу, чтобы Дмитрий Бивол действительно оставил наследие в этом спорте, и я для этого вы должны участвовать в подобных боях".

Готов организовать такой бой и промоутер Бетербиева Боб Арум.

"Эдди Хирн сказал, что отпустит Бивола сражаться с победителем этого боя Гвоздик - Бетербиев на ESPN. Мы бы приняли его", - сказал Арум.

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  20.10.2019, 18:20
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гость
Похоже, Бивол облажался на ДАШ, вот его и скормят БТРу.
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