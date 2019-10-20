Хирн готов отпустить Бивола на ESPN ради боя с Бетербиевым

Артур Бетербиев в следующем году может провести еще один объединительный бой.

Британский промоутер Эдди Хирн высказал готовность отпустить российского боксера суперчемпиона WBA Дмитрия Бивола на платформу ESPN ради объединительного боя с чемпионом WBC/IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым.

"У меня нет проблем выставить его против победителя этого боя. Если они хотят сделать это на ESPN, нет проблем, потому что я считаю, что это правильный бой. Я хочу, чтобы Дмитрий Бивол действительно оставил наследие в этом спорте, и я для этого вы должны участвовать в подобных боях".

Готов организовать такой бой и промоутер Бетербиева Боб Арум.

"Эдди Хирн сказал, что отпустит Бивола сражаться с победителем этого боя Гвоздик - Бетербиев на ESPN. Мы бы приняли его", - сказал Арум.