Кремлев: Усика в реванше с Гассиевым ждет то же, что и Гвоздика в бою с Бетербитевым

В России уверены, что Гассиев в реванше победит Усика.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев уверен, что Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) нокаутирует Александра Усика (17-0, 13 КО) в супертяжелом весе:

"Бетербиев показал, как дерутся настоящие чемпионы. Я изначально говорил, что у Гвоздика не будет шансов. Бетербиев в этом весе может любому составить конкуренцию.

Также хочу сказать, что то же самое ждет Александра Усика в реванше с Муратом Гассиевым – эта беготня по рингу не пройдет", - заявил Кремлев.