Кремлев: Усика в реванше с Гассиевым ждет то же, что и Гвоздика в бою с Бетербитевым
В России уверены, что Гассиев в реванше победит Усика.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев уверен, что Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) нокаутирует Александра Усика (17-0, 13 КО) в супертяжелом весе:
"Бетербиев показал, как дерутся настоящие чемпионы. Я изначально говорил, что у Гвоздика не будет шансов. Бетербиев в этом весе может любому составить конкуренцию.
Также хочу сказать, что то же самое ждет Александра Усика в реванше с Муратом Гассиевым – эта беготня по рингу не пройдет", - заявил Кремлев.
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