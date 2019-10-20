Энди Руис критически высказался о дебютном бое Усика в супертяжах

Мексиканец пообещал дать шанс украинцу завоевать один из его поясов.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO мексиканец Энди Руис заявил, что украинец Александр Усик мог провести лучше дебютный свой бой в супертяжелом весе против Чазза Уизерспуна.

“Усик - претендент на пояс WBO. Он отличный боксер, но не думаю, что он выглядел очень хорошо в своем первом бою в супертяжах. Но повторюсь: он - замечательный боксер. Когда мы победим Джошуа в реванше, то, конечно, дадим ему возможность завоевать один из моих поясов.

Я не хочу проявлять неуважение к Уизерспуну, но думаю, что Усик мог выглядеть намного лучше на его фоне. Не знаю, это просто мое мнение“, - сказал Руис.

Ранее сообщалось, что Усик посетит бой-реванш Джошуа – Руис.