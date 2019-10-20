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Усик: Поездка на реванш Джошуа - Руис - это желание моей жены

Комментариев: 2
Украинцу тоже интересно посетить Саудовскую Аравию.
Усик: Поездка на реванш Джошуа - Руис - это желание моей жены

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик рассказал о своем поездке на бой Энтони Джошуа против Энди Руиса, а также выразил уверенность, что его бой с Джошуа когда-то состоится.

"Поехать на реванш Джошуа – Руис? Это желание жены. Ну а хочу второй раз посмотреть этот бой вживую. Ну и в Саудовскую Аварию интересно съездить. Закрытая страна, которая чуть-чуть начинает открываться для мира. 

Результат первого боя? Случайности не случайны. Кто-то говорит, что это апсет, что-то там еще. Это бокс, ребята. 

Я не думаю о том, кого выберет победитель их боя: меня или Кубрата Пулева. Я выйду на Джошуа. Никуда он от меня не денется. Или я от него. Это однозначно произойдет. Не сейчас, так в следующий раз. Нужно просто подождать", – сказал Усик.

Напомним. реванш Джошуа и Риуса состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

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Комментариев (2)
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АК-47  (аноним)  20.10.2019, 14:22
Оценка:  +1
АК-47
Погоняло-Скрепа, или Сепар))). Так чей Крым ?
АК-47  (аноним)  20.10.2019, 14:20
Оценка:  +1
АК-47
Ватный Усуся ляжет спать. Безударный. Ну против какого Джошуа ему выходить, или против Руиса. Они его прибьют.
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