Усик: Поездка на реванш Джошуа - Руис - это желание моей жены

Украинцу тоже интересно посетить Саудовскую Аравию.

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик рассказал о своем поездке на бой Энтони Джошуа против Энди Руиса, а также выразил уверенность, что его бой с Джошуа когда-то состоится.

"Поехать на реванш Джошуа – Руис? Это желание жены. Ну а хочу второй раз посмотреть этот бой вживую. Ну и в Саудовскую Аварию интересно съездить. Закрытая страна, которая чуть-чуть начинает открываться для мира.

Результат первого боя? Случайности не случайны. Кто-то говорит, что это апсет, что-то там еще. Это бокс, ребята.

Я не думаю о том, кого выберет победитель их боя: меня или Кубрата Пулева. Я выйду на Джошуа. Никуда он от меня не денется. Или я от него. Это однозначно произойдет. Не сейчас, так в следующий раз. Нужно просто подождать", – сказал Усик.

Напомним. реванш Джошуа и Риуса состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.