Гвоздика не отпустили из больницы после боя - врачи увидели что-то на снимке головы

У украинского боксера после встречи с Бетербиевым болело в затылке.

Александра Гвоздика не отпустили из больницы после боя с Артуром Бетербиевым – украинский боксер вынужден будет провести еще один день под наблюдением.

Об этом рассказал тренер украинца Тедди Атлас, заверивший при этом, что у Гвоздика все в порядке.

"Я по-прежнему с Александром. Приехал с ним в больницу после боя, он чувствовал боль в затылке. Врачи сделали сканирование и увидели что-то небольшое.

Через шесть часов они провели еще одно сканирование и захотели, чтобы ради безопасности мы побыли в больнице еще сутки. Поэтому мы отменили вылет.

Я останусь здесь и побуду с ним. В воскресенье он останется у меня дома, в Нью-Йорке, а уже в понедельник он отправится домой. С ним все в порядке"», — приводит слова Атласа ESPN.