Переключиться на мобильную версию

Бивол: Гвоздик хорошо начал, но удары Бетербиева по корпусу изменили все

Комментариев: 0
Дмитрий также заметил, что он хочет подраться против Артура Бетербиева.
Дмитрий Бивол (слева) / Getty Images
Дмитрий Бивол (слева) / Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол высказался после чемпионского боя за титулы WBC и IBF в полутяжелой весовой категории, в котором россиянин Артур Бетербиев досрочно победил украинца Александра Гвоздика.

"Я под впечатлением от бокса Артура. Он отлично вчера поработал и продемонстрировал, что уже готов к большим поединка.

Гвоздик начал отлично, я видел его идеи, как нейтрализовать правую руку россиянина. В середине поединка Бетербиев даже выглядел немного уставшим, но несколько жестких ударов по корпусу серьезно пошатнули Александра.

Понятное дело, что я хочу с ним подраться. То, что у него есть два пояса - интригует меня", - приводит слова Бивола BoxingScene.

Ранее Бивол отмечал, что заинтересован в проведении объединительного боя с Бетербиевым.Его промоутер Эдди Хирн готов ради этого провести трансляцию на ESPN, а не на DAZN.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь