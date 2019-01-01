Бивол: Гвоздик хорошо начал, но удары Бетербиева по корпусу изменили все

Дмитрий также заметил, что он хочет подраться против Артура Бетербиева.

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол высказался после чемпионского боя за титулы WBC и IBF в полутяжелой весовой категории, в котором россиянин Артур Бетербиев досрочно победил украинца Александра Гвоздика.

"Я под впечатлением от бокса Артура. Он отлично вчера поработал и продемонстрировал, что уже готов к большим поединка.

Гвоздик начал отлично, я видел его идеи, как нейтрализовать правую руку россиянина. В середине поединка Бетербиев даже выглядел немного уставшим, но несколько жестких ударов по корпусу серьезно пошатнули Александра.

Понятное дело, что я хочу с ним подраться. То, что у него есть два пояса - интригует меня", - приводит слова Бивола BoxingScene.

Ранее Бивол отмечал, что заинтересован в проведении объединительного боя с Бетербиевым.Его промоутер Эдди Хирн готов ради этого провести трансляцию на ESPN, а не на DAZN.