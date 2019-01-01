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Цзю: Считаю, что до нокаута в поединке с Гвоздиком вел Бетербиев

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Бывший боксер также высказался касательно Сергея Бивола и Сауля Альвареса.
Константин Цзю / Getty Images
Константин Цзю / Getty Images

Российский экс-абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю высказался касательно победы Артура Бетербиева над Александром Гвоздиком в бою за титулы WBC и IBF в полутяжелой весовой категории.

"Считаю, что до нокаута в поединке вел Бетербиев. Посмотрим, как он выступит против Мэнга Фанлунга в начале следующего года. Бетербиев — лучший российский боксер на данный момент. Не знаю, с кем из соотечественников ему стоит подраться. 

Что касается Ковалева, то у него скоро бой с Альваресом. Дай бог, чтобы Сергей выиграл у него. Тяжелый бой будет. Бивол тоже хороший боксер. Мне повезло в моей жизни, что я ни разу против своих не выступал", - приводит слова бывшего боксера Чемпионат.

Ранее другой чемпиона в этом же весе Дмитрий Бивол высказался касательно данного поединка.

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