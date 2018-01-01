Беленюк - о Гвоздике: Великий чемпион способен отыскать в себе силы идти дальше

Борец поддержал своего соотечественника после поражения от Артура Бетербиева.

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк прокомментировал поражение украинского боксера Александра Гвоздика в объединительном бою против Артура Бетербиева.

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"Это спорт, здесь бывают как феноменальные победы, так и досадные поражения! Великих чемпионов отличает лишь то, что после любой неудачи, они способны отыскать в себе силы идти дальше!

Наша задача, как преданных болельщиков, лишь поддержать! Уверен, Саня себя еще проявит, ведь он наш чемпион", - написал Беленюк на своей страничке в Instagram.

Напомним, украинец Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву техническим нокаутом в 10-м раунде. Отметим, что на тот момент Гвоздик выигрывал по запискам судей.

Предлагаем вашему вниманию полное видео боя Гвоздик - Бетербиев, запись нокаута в 10-м раунде, а также статистику ударов боя.