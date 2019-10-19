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Гвоздик может провести следующий бой с непобежденным экс-чемпионом мира

Комментариев: 3
Боб Арум назвал вероятного оппонента украинского полутяжеловеса.
Боб Арум, Александр Гвоздик и Тедди Атлас
Боб Арум, Александр Гвоздик и Тедди Атлас
Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, представляющий интересы экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Александра Гвоздика, поделился эмоциями после боя украинца и Артура Бетербиева, в котором россиянин смог добыть досрочную победу и объединить пояса WBC и IBF.

Американский промоутер также назвал следующего потенциального соперника Александра Гвоздика, которым может стать непобежденный экс-чемпион во втором среднем весе Хильберто Рамирес, дебютировавший в апреле 2019 года в полутяжах.

“Думаю, это был потрясающий бой. Гвоздик смотрелся лучше сначала, но Бетербиев его просто измотал и победил. Артур – один из самых сильных полутяжей, что мы все сегодня увидели. У него много энергии, сильный удар, умеет изматывать соперника. Думал, что Гвоздик сможет одолеть его в ближнем бою, но нет.

Эдди Хирн сказал, что готов провести бой Бивола на ESPN. Посмотрим, чем закончится бой Канело – Ковалев. Гвоздик очень и очень хорошо боксировал. У нас еще много боев в полутяжах. Возможно, Гвоздик проведет поединок против Хильберто Рамиреса после того, как восстановится“, – приводит слова Арума ESPN.

Вашему вниманию видео нокаута в 10-м раунде поединка и полная запись боя Гвоздик - Бетербиев.

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  19.10.2019, 15:38
Оценка:  -1
гость
У Рамиреса рост 190, а с виду минимум крузер, так что Гвоздика сливают.
Антибес    19.10.2019, 14:51
Оценка:  -1
Антибес
Снова на"мешочную диету"хотите подсадить Гвоздя,суки???
Haiduk    19.10.2019, 14:45
Оценка:  0
Haiduk
Да может лучше кого-то послабее и так такое избиение было...
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