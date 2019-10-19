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Бетербиев: Гвоздик устал, а я - нет

Комментариев: 3
Артур Бетербиев не удивился запискам судей, на которых лидировал Александр Гвоздик.
Артур Бетербиев и Александр Гвоздик
Артур Бетербиев и Александр Гвоздик
twitter.com/trboxing

Чемпион мира по версии IBF Артур Бетербиев досрочно одержал победу над украинцем Александром Гвоздиком, отобрав у него титул WBC. Россиянин отметил, что не удивлен запискам судей, на которых победа была за Гвоздиком.

"Гвоздик устал, а я - нет. Я это почувствовал и просто пытался боксировать. Нокаут сам пришел. Один, второй, третий нокдаун. Я не заряжался на досрочку, просто продолжал, пока рефери не остановил бой. Записки судей? Тут без сюрпризов. Без разницы, что они насчитали", - сказал Бетербиев после победы.

Ранее Боб Арум назвал следующего соперника Бетербиева, а Дмитрий Бивол подтвердил свое желание встретиться с чемпионом.

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Теги: Артур Бетербиев, Александр Гвоздик, бокс
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Комментариев (3)
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АК-47  (аноним)  19.10.2019, 14:26
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АК-47
Думаю, чеченец был под допингом. Ничем иным эту нечеловеческую выносливость объяснить нельзя.
гость  (аноним)  19.10.2019, 14:25
Оценка:  0
гость
Здравый мужик!
Польский_пан    19.10.2019, 14:25
Оценка:  0
Польский_пан
Оба что тот, что тот живут за границей и не имеют отношения ни к Украине, ни к России)
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