Бетербиев: Гвоздик устал, а я - нет

Артур Бетербиев не удивился запискам судей, на которых лидировал Александр Гвоздик.

Чемпион мира по версии IBF Артур Бетербиев досрочно одержал победу над украинцем Александром Гвоздиком, отобрав у него титул WBC. Россиянин отметил, что не удивлен запискам судей, на которых победа была за Гвоздиком.

"Гвоздик устал, а я - нет. Я это почувствовал и просто пытался боксировать. Нокаут сам пришел. Один, второй, третий нокдаун. Я не заряжался на досрочку, просто продолжал, пока рефери не остановил бой. Записки судей? Тут без сюрпризов. Без разницы, что они насчитали", - сказал Бетербиев после победы.

Ранее Боб Арум назвал следующего соперника Бетербиева, а Дмитрий Бивол подтвердил свое желание встретиться с чемпионом.