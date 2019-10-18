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Стали известны гонорары Гвоздика и Бетербиева за бой

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Боксеры заработали одинаковые суммы за объединительный поединок.
Артур Бетербиев и Александр Гвоздик
Артур Бетербиев и Александр Гвоздик
Boxing Scene

Украинец Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву в объединительном поединке в полутяжелом весе за титулы WBC и IBF.

Стали известны гонорары украинца Александра Гвоздика и россиянина Артура Бетербиева за их объединительный бой. 

Как сообщает обозреватель ESPN Дэн Рафаэль, боксеры получили за поединок по 1,5 миллиона долларов. Такой гонорар стал рекордным в карьере Гвоздика.

До этого крупнейшим гонораром для Гвоздика была сумма в 1 миллион долларов, которую он получил за поединок против Адониса Стивенсона.

Предлагаем вашему вниманию полное видео боя Гвоздик - Бетербиев, запись нокаута в 10-м раунде, а также статистику ударов боя.

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Теги: Артур Бетербиев, Александр Гвоздик, бокс
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