Стали известны гонорары Гвоздика и Бетербиева за бой

Боксеры заработали одинаковые суммы за объединительный поединок.

Украинец Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву в объединительном поединке в полутяжелом весе за титулы WBC и IBF.

Стали известны гонорары украинца Александра Гвоздика и россиянина Артура Бетербиева за их объединительный бой.

Как сообщает обозреватель ESPN Дэн Рафаэль, боксеры получили за поединок по 1,5 миллиона долларов. Такой гонорар стал рекордным в карьере Гвоздика.

До этого крупнейшим гонораром для Гвоздика была сумма в 1 миллион долларов, которую он получил за поединок против Адониса Стивенсона.

Предлагаем вашему вниманию полное видео боя Гвоздик - Бетербиев, запись нокаута в 10-м раунде, а также статистику ударов боя.