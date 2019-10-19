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Бивол: Гвоздику нанесли ущерб несколько ударов по корпусу

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Дмитрий Бивол прокомментировал бой Александра Гвоздика и Артура Бетербиева.
Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол
Getty Images

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол проанализировал объединительный поединок Александра Гвоздика и Артура Бетербиева.

Бетербиев одержал досрочную победу в 10-м раунде.

"Бетербиев показал, что может работать хладнокровно и что хорошо готов функционально. Гвоздик начал неплохо, были задумки нейтрализовать правую руку Бетербиева. И в середине боя даже показалось, что Бетербиев устал. Однако несколько серьезных ударов по корпусу нанесли серьезный ущерб Гвоздику", - цитирует Бивола ТАСС.

Бивол еще раз подтвердил желание встретиться с Бетербиевым.

"Конечно, есть желание подраться. Тот факт, что у него теперь два пояса, будет подкупать меня", - добавил Бивол.

Ранее Боб Арум рассказал, кто станет следующим соперником Бетербиева.

Смотри полное видео боя Гвоздик - Бетербиев.

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Теги: Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев, Александр Гвоздик
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
MихасьUA    19.10.2019, 12:40
Оценка:  0
MихасьUA
Да Гвоздяра сегодня отхватил знатно от бородатого зайца!
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