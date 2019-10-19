Бивол: Гвоздику нанесли ущерб несколько ударов по корпусу

Дмитрий Бивол прокомментировал бой Александра Гвоздика и Артура Бетербиева.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол проанализировал объединительный поединок Александра Гвоздика и Артура Бетербиева.

Бетербиев одержал досрочную победу в 10-м раунде.

"Бетербиев показал, что может работать хладнокровно и что хорошо готов функционально. Гвоздик начал неплохо, были задумки нейтрализовать правую руку Бетербиева. И в середине боя даже показалось, что Бетербиев устал. Однако несколько серьезных ударов по корпусу нанесли серьезный ущерб Гвоздику", - цитирует Бивола ТАСС.

Бивол еще раз подтвердил желание встретиться с Бетербиевым.

"Конечно, есть желание подраться. Тот факт, что у него теперь два пояса, будет подкупать меня", - добавил Бивол.

Ранее Боб Арум рассказал, кто станет следующим соперником Бетербиева.

Смотри полное видео боя Гвоздик - Бетербиев.