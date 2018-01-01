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Эгис Климас: Гвоздик вернется сильнее, чем когда-либо

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Александр Гвоздик уступил Артуру Бетербиеву.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
twitter.com/trboxing

Манеджер экс-чемпиона WBC Александра Гвоздика Эгис Климас прокомментировал поражение своего клиента россиянину Артуру Бетербиеву.

Климас уверен, что Гвоздик вернется в ринг еще сильнее, а также поздравил команду Бетребиева.

"Очень горжусь моим другом Александром Гвоздиком, который выдал хороший бой против великого чемпиона. К сожалению, мы не одержали победу сегодня. Но, начав все с начала, Александр вернется еще сильнее, чем когда-либо! Мои поздравления Бетербиеву и его команде", - написал Климас на своей странице в Instagram.  

Отметим, что после поединка Гвоздик отправился в больницу. Смотри полное видео боя Гвоздик - Бетербиев, а также видео нокаута.

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Теги: Эгис Климас, Александр Гвоздик, Артур Бетербиев, бокс
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