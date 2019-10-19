Уорд: Гвоздик на удары отвечал не так, как обычно

Андре Уорд прокомментировал бой Гвоздик - Бетербиев.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд высказал свои впечатления от поединка Александра Гвоздика и Артура Бетербиева, завершившийся победой россиянина в 10 раунде.

"Хороший бой. Они так рискованно боксировали, что многие бойцы так не выступают сейчас. Сегодня Гвоздик отвечал сопернику не так, как он это делает обычно в боях. Но, конечно, он был заметен в ринге до того момента, как утратил возможность наносить ответные удары.

Бетербиев физически очень силен, у него очень сильный удар. С ним тяжело тягаться в полутяжелом весе", - цитирует Уорда Fight Hype.

Арум уже назвал следующего соперника Бетербиева.

Отметим, что до остановки боя Гвоздик выигрывал по очкам.