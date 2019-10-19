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Уорд: Гвоздик на удары отвечал не так, как обычно

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Андре Уорд прокомментировал бой Гвоздик - Бетербиев.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
twitter.com/trboxing

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд высказал свои впечатления от поединка Александра Гвоздика и Артура Бетербиева, завершившийся победой россиянина в 10 раунде.

"Хороший бой. Они так рискованно боксировали, что многие бойцы так не выступают сейчас. Сегодня Гвоздик отвечал сопернику не так, как он это делает обычно в боях. Но, конечно, он был заметен в ринге до того момента, как утратил возможность наносить ответные удары.

Бетербиев физически очень силен, у него очень сильный удар. С ним тяжело тягаться в полутяжелом весе", - цитирует Уорда Fight Hype.

Арум уже назвал следующего соперника Бетербиева.

Отметим, что до остановки боя Гвоздик выигрывал по очкам.

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Теги: Боб Арум, Артур Бетербиев, Александр Гвоздик, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Антибес    19.10.2019, 10:54
Оценка:  -2
Антибес
Уорд не знает наверное,что любой бы отвечал на удары не как обычно,пропустив эти удары от одного из мощнейших панчеров современности...
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