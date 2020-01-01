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Арум назвал следующего соперника Бетербиева

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Артур Бетербиев вернется в ринг в начале 2020 года.
Артур Бетербиев
Артур Бетербиев
twitter.com/trboxing

Чемпион мира по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев в следующем поединке встретится с китайским непобежденным боксером Мен Фанлунь. Поединок стане обязательной защитой пояса IBF и пройдет в Китае в начале 2020 года. Об этом рассказал промоутер россиянина Боб Арум.

Компания Top Rank планирует организовать бой в китайский Новый год, сообщает BoxingScene.

Напомним, что Бетербиев выиграл поединок против Александра Гвоздика техническим нокаутом и объединил пояса. При этом, перед остановкой боя Гвоздик лидировал на записках судей.

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Теги: Артур Бетербиев, Боб Арум
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