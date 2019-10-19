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Сегодня не украинский день бокса: реакция соцсетей на поражение Александра Гвоздика

Комментариев: 3
Вашему вниманию самые яркие комментарии в соцсетях о бое между Александром Гвоздиком и Артуром Бетербиевым.
Гвоздик - Бетербиев: реакция соцсетей на исход боя
Гвоздик - Бетербиев: реакция соцсетей на исход боя
Boxing Scene

Украинец Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву в объединительном поединке в полутяжелом весе за титулы WBC и IBF.

Поединок завершился в 10-м раунде техническим нокаутом украинского боксера. Примечательно, что на тот момент Гвоздик выигрывал по запискам судей.

Вашему вниманию самые яркие комментарии в соцсетях об исходе этого поединка:

Предлагаем вашему вниманию полное видео боя Гвоздик - Бетербиев, запись нокаута в 10-м раунде, а также статистику ударов боя.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Артур Бетербиев, реакция соцсетей
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  19.10.2019, 09:35
Оценка:  0
гость
САЛО УРОНИЛИ !!! ХЕРНЯМ САЛА !!!
гость  (аноним)  19.10.2019, 09:35
Оценка:  0
гость
Обьединитель поясов. все сайты были забиты гвоздиком. что он порвёт всех. получается отгрёб тызды мама не горюй.. следующая очередь карлика Ломаченки..с Вусиком..
Антибес    19.10.2019, 09:16
Оценка:  0
Антибес
Главное что в России нет боксёров,как любят кукарекать потрохоботы всех шоколадных ботоферм.)))))
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