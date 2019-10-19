Сегодня не украинский день бокса: реакция соцсетей на поражение Александра Гвоздика
Украинец Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву в объединительном поединке в полутяжелом весе за титулы WBC и IBF.
Поединок завершился в 10-м раунде техническим нокаутом украинского боксера. Примечательно, что на тот момент Гвоздик выигрывал по запискам судей.
Вашему вниманию самые яркие комментарии в соцсетях об исходе этого поединка:
🥊Сьогодні не український день боксу. Олександр #Гвоздик, усі перемоги ще попереду... 💪— Oleg Prykhodko (@OlegPrykhodko) 19 октября 2019 г.
Гвоздик проиграл.. обида. Хотя заслужено.— #EdBorodin (@Ed_Borodin) 19 октября 2019 г.
и че,этот Гвоздик топ?? как Он до этого стал чемпионом мира...кого он там побеждал,мешков??— Ragnar Dagnar (@RagnarDagnar) 19 октября 2019 г.
Всё....— Arthur 🇺🇦 (@arthuruank) 19 октября 2019 г.
Любитель Шария - Саша Гвоздик, проиграл россиянину Бетербиеву.
Три нокдауна в 10 раунде и в следствии технический нокаут #boxing #gvozdyk 🥊🥊
Гвоздя побили #BeterbievGvozdyk— Pan Vadym (@BestWorkoute) 19 октября 2019 г.
Артур #Бетербиев - чемпион мира по профессиональному боксу. Версии #WBC и #IBF. В американском городе Филадельфия он нокаутировал Александра Гвоздика, три раза отправив в нокдаун. 15 поединков, 15 побед, 15 нокаутов! Поздравляю, Артур!— Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 19 октября 2019 г.
Терпел терпел гвоздик, но шляпка съехала. Вот разница между боксёром который бьёт и который просто руками машет.— Полкота (@halbienxoto) 19 октября 2019 г.
бетербиев забил гвоздик— генераланиме (@fominpv95) 19 октября 2019 г.
“Война Украины с Россией? Я спортсмен, я живу в Калифорнии. Я просто ничего об этом не знаю“,(Гвоздик) —после этих слов-паралельно.— Олег Самарин (@QCjQlLnxoRiy5jc) 19 октября 2019 г.
самое забавное, что до момента остановки боя Гвоздик вел по судейским запискам... 87-84, 86-85, 83-87. Как так?— Василий Конов-jr (@vasily_konov) 19 октября 2019 г.
19го октября 2019 утро нормального украинца начинается с ненависти к рашке, чеченцам, данегстану и крысам. И все это в лице одного человека.— Текила из села (@otsuchka) 19 октября 2019 г.
Гвоздик все равно абсолютный чемпион
Гвоздик проиграл((— Исус Навин (@subwayriwer) 19 октября 2019 г.
При Порохе такого не было.
Динамит в кулаках #Бетербиев pic.twitter.com/SduL0VLaec— Hasbulat M (@hasbulatt) 19 октября 2019 г.
Гвоздик домой, Бетербиев забирает пояс! 💪🥊— NikolaySpartak (@fanat1k70rus) 19 октября 2019 г.
Предлагаем вашему вниманию полное видео боя Гвоздик - Бетербиев, запись нокаута в 10-м раунде, а также статистику ударов боя.
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