Сегодня не украинский день бокса: реакция соцсетей на поражение Александра Гвоздика

Вашему вниманию самые яркие комментарии в соцсетях о бое между Александром Гвоздиком и Артуром Бетербиевым.

Украинец Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву в объединительном поединке в полутяжелом весе за титулы WBC и IBF.

Поединок завершился в 10-м раунде техническим нокаутом украинского боксера. Примечательно, что на тот момент Гвоздик выигрывал по запискам судей.

Вашему вниманию самые яркие комментарии в соцсетях об исходе этого поединка:

🥊Сьогодні не український день боксу. Олександр #Гвоздик, усі перемоги ще попереду... 💪 — Oleg Prykhodko (@OlegPrykhodko) 19 октября 2019 г.

Гвоздик проиграл.. обида. Хотя заслужено. — #EdBorodin (@Ed_Borodin) 19 октября 2019 г.

и че,этот Гвоздик топ?? как Он до этого стал чемпионом мира...кого он там побеждал,мешков?? — Ragnar Dagnar (@RagnarDagnar) 19 октября 2019 г.

Всё....

Любитель Шария - Саша Гвоздик, проиграл россиянину Бетербиеву.



Три нокдауна в 10 раунде и в следствии технический нокаут #boxing #gvozdyk 🥊🥊 — Arthur 🇺🇦 (@arthuruank) 19 октября 2019 г.

Артур #Бетербиев - чемпион мира по профессиональному боксу. Версии #WBC и #IBF. В американском городе Филадельфия он нокаутировал Александра Гвоздика, три раза отправив в нокдаун. 15 поединков, 15 побед, 15 нокаутов! Поздравляю, Артур! — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 19 октября 2019 г.

Терпел терпел гвоздик, но шляпка съехала. Вот разница между боксёром который бьёт и который просто руками машет. — Полкота (@halbienxoto) 19 октября 2019 г.

бетербиев забил гвоздик — генераланиме (@fominpv95) 19 октября 2019 г.

“Война Украины с Россией? Я спортсмен, я живу в Калифорнии. Я просто ничего об этом не знаю“,(Гвоздик) —после этих слов-паралельно. — Олег Самарин (@QCjQlLnxoRiy5jc) 19 октября 2019 г.

самое забавное, что до момента остановки боя Гвоздик вел по судейским запискам... 87-84, 86-85, 83-87. Как так? — Василий Конов-jr (@vasily_konov) 19 октября 2019 г.

19го октября 2019 утро нормального украинца начинается с ненависти к рашке, чеченцам, данегстану и крысам. И все это в лице одного человека.



Гвоздик все равно абсолютный чемпион — Текила из села (@otsuchka) 19 октября 2019 г.

Гвоздик проиграл((

При Порохе такого не было. — Исус Навин (@subwayriwer) 19 октября 2019 г.

Гвоздик домой, Бетербиев забирает пояс! 💪🥊 — NikolaySpartak (@fanat1k70rus) 19 октября 2019 г.

Предлагаем вашему вниманию полное видео боя Гвоздик - Бетербиев, запись нокаута в 10-м раунде, а также статистику ударов боя.