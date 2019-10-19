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Гвоздик после поражения Бетербиеву отправился в больницу

Комментариев: 3
Украинец поехал на обследование в качестве меры предосторожности.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
instagram.com/alex_gvozdyk/

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) проиграл россиянину Артуру Бетербиеву (15-0, 15 КО) в объединительном бою за пояса IBF и WBC.

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Как сообщает журналист ESPN Дэн Рафаэл на своей страничке в Twitter, сразу после поединка украинский боксер отправился в больницу. Отмечается, что данное решение связано не с самочувствием Гвоздика, а в качестве меры предосторожности.

В двух последних раундах Александр пропустил 49 силовых ударов, поэтому команда украинца хочет, чтобы он прошел обследование.

Вашему вниманию также видео нокаута в 10-м раунде поединка и полная запись боя Гвоздик - Бетербиев.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Артур Бетербиев, бой
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  19.10.2019, 09:38
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гость
Гвоздь отгрёб пизды теперь и в ринг х уй затянешь..
гость  (аноним)  19.10.2019, 09:18
Оценка:  0
гость
Вот Усик - молодец! Заранее предупредил что с россиянами больше боксировать не будет.
Похвальная предусмотрительность!
Антибес    19.10.2019, 09:18
Оценка:  0
Антибес
Хорошо что в больницу,а не в МОРГ...
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