Бетербиев: Кто-то должен был сегодня уйти победителем

Россиянин отметил, что ничего страшного в поражении Александра Гвоздика нет.

Новоиспеченный обладатель двух чемпионских титулов IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев прокомментировал бой против Александра Гвоздика.

“Этот бой - самый важный в моей карьере. Я много работал, когда готовился к нему. Может быть, это был бой всей моей жизни. Я счастлив, что все так закончилось.

Что было ключевым в победе? Спросить нужно у тренера, у меня их два. Мы нарабатывали определенные стратегии. У меня был один титул, теперь есть второй и я жду третий. Не важно, с кем боксировать. Я думаю о поясе, а не о имени.

Спасибо всем за поддержку. Хочу поблагодарить российских болельщиков, всю Россию и Украину. Ничего страшного, что сегодня Гвоздик проиграл. В следующий раз он выиграет, это бокс. Кто-то должен был сегодня уйти победителем“, - сказал Бетербиев в комментарии сразу после боя.

Напомним, украинец Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву техническим нокаутом в 10-м раунде. Отметим, что на тот момент Гвоздик выигрывал по запискам судей.

Предлагаем вашему вниманию полное видео боя Гвоздик - Бетербиев, запись нокаута в 10-м раунде, а также статистику ударов боя.