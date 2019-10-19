Гвоздик - Бетербиев: статистика ударов боя
В двух последних раундах Александр Гвоздик пропустил 49 ударов, в то время как нанес всего 8.
Украинец Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву в объединительном поединке в полутяжелом весе за титулы WBC и IBF.
Поединок завершился в 10-м раунде техническим нокаутом украинского боксера. Примечательно, что на тот момент Гвоздик выигрывал по запискам судей.
Вашему вниманию статистика ударов боя Гвоздик - Бетербиев:
Отметим, что в последних двух раундах соотношение пропущенных силовых ударов - 49:8 в пользу Бетербиева.
Смотрите также видео нокаута в 10-м раунде и полную запись боя Гвоздик - Бетербиев.
Полная версия правил
А Гвоздику надо было на ринг козацкую саблю взять.