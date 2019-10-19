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Гвоздик - Бетербиев: статистика ударов боя

Комментариев: 3
В двух последних раундах Александр Гвоздик пропустил 49 ударов, в то время как нанес всего 8.
Гвоздик - Бетербиев: статистика ударов боя
Гвоздик - Бетербиев: статистика ударов боя
twitter.com/trboxing

Украинец Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву в объединительном поединке в полутяжелом весе за титулы WBC и IBF.

Поединок завершился в 10-м раунде техническим нокаутом украинского боксера. Примечательно, что на тот момент Гвоздик выигрывал по запискам судей.

Вашему вниманию статистика ударов боя Гвоздик - Бетербиев:

Отметим, что в последних двух раундах соотношение пропущенных силовых ударов - 49:8 в пользу Бетербиева.

Смотрите также видео нокаута в 10-м раунде и полную запись боя Гвоздик - Бетербиев.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Артур Бетербиев, статистика ударов
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  19.10.2019, 09:24
Оценка:  -1
гость
Что вы несете? разве в рашке может быть сильнейший?
А Гвоздику надо было на ринг козацкую саблю взять.
гость  (аноним)  19.10.2019, 08:59
Оценка:  +1
гость
Антибес 08:36 Борзописцы, чего с них взять. Смакование действительно нелепо, так как боксеры уважительно относятся друг к другу. И просто победил сильнейший.
Антибес    19.10.2019, 08:36
Оценка:  -2
Антибес
Суки бигмировские,вы что,смакуете поражение Гвоздя???Так зря вы это делаете!
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