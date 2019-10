Гвоздик - Бетербиев: видео нокаута

Украинец Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву в объединительном поединке в полутяжелом весе за титулы WBC и IBF.

Поединок завершился в 10-м раунде техническим нокаутом украинского боксера. Примечательно, что на тот момент Гвоздик выигрывал по запискам судей.

Смотрите видео момента остановки боя Гвоздик - Бетербиев:

Artur Beterbiev adds Oleksandr Gvozdyk to his list of KOs to unify the light heavyweight division. Now 17-0, must be considered the man at 175lbs. Tremendous display. #BeterbievGvozdyk pic.twitter.com/ocEMxbJbtE