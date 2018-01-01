Гвоздик - Бетербиев: полное видео боя
Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву в объединительном поединке. Смотрите полное видео боя Гвоздик - Бетербиев.
Украинец Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву в объединительном поединке в полутяжелом весе за титулы WBC и IBF.
Поединок завершился в 10-м раунде техническим нокаутом украинского боксера. Примечательно, что на тот момент Гвоздик выигрывал по запискам судей.
Вашему вниманию полное видео боя Александр Гвоздик - Артур Бетербиев:
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