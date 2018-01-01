Переключиться на мобильную версию

Гвоздик - Бетербиев: полное видео боя

Комментариев: 0
Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву в объединительном поединке. Смотрите полное видео боя Гвоздик - Бетербиев.

Гвоздик - Бетербиев: полное видео боя
Гвоздик - Бетербиев: полное видео боя
twitter.com/trboxing

Украинец Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву в объединительном поединке в полутяжелом весе за титулы WBC и IBF.

Поединок завершился в 10-м раунде техническим нокаутом украинского боксера. Примечательно, что на тот момент Гвоздик выигрывал по запискам судей.

Вашему вниманию полное видео боя Александр Гвоздик - Артур Бетербиев:

Поделись:
Теги: бокс, Александр Гвоздик, Артур Бетербиев, видео боя
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь