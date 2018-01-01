Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву в объединительном поединке. Смотрите полное видео боя Гвоздик - Бетербиев.

Гвоздик - Бетербиев: полное видео боя twitter.com/trboxing

Украинец Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву в объединительном поединке в полутяжелом весе за титулы WBC и IBF.

Поединок завершился в 10-м раунде техническим нокаутом украинского боксера. Примечательно, что на тот момент Гвоздик выигрывал по запискам судей.

Вашему вниманию полное видео боя Александр Гвоздик - Артур Бетербиев: