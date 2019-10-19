Гвоздик - Бетербиев: Украинец лидировал на карточках двух судей после 9 раундов

Стали известны записки судей в объединительном поединке между россиянином и украинцем.

Украинский полутяж Александр Гвоздик в объединительном поединке проиграл Артуру Бетербиеву и лишился чемпионского титула.

Уже стали известны записки судей. Так, после 9 раундов украинец лидировал на записках сразу двух судей - 87:84, 86:85. А вот третий судья отдавал предпочтение Бетербиеву - 87:83.

Отметим, что поединок был остановлен в 10-м раунде, после того, как Гвоздик 3 раза опускался на колено.

Узнать, как это было, можно здесь.