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Гвоздик - Бетербиев: Украинец лидировал на карточках двух судей после 9 раундов

Комментариев: 1
Стали известны записки судей в объединительном поединке между россиянином и украинцем.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
twitter.com/trboxing

Украинский полутяж Александр Гвоздик в объединительном поединке проиграл Артуру Бетербиеву и лишился чемпионского титула.

Уже стали известны записки судей. Так, после 9 раундов украинец лидировал на записках сразу двух судей - 87:84, 86:85. А вот третий судья отдавал предпочтение Бетербиеву - 87:83.

Отметим, что поединок был остановлен в 10-м раунде, после того, как Гвоздик 3 раза опускался на колено.

Узнать, как это было, можно здесь.

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Теги: бокс, Артур Бетербиев, Александр Гвоздик, записки судей
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Комментариев (1)
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Антибес    19.10.2019, 08:25
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Антибес
И толку?Если бы бой не остановили,Артур в 11-м раунде его отправил бы либо в реанимацию,либо в МОРГ.
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