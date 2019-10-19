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Гвоздик потерял чемпионский титул, проиграв Бетербиеву

Комментариев: 6
Александр Гвоздик уступил Артуру Бетербиеву в объединительном поединке в полутяжелом весе.
Гвоздик потерял чемпионский титул, проиграв Бетербиеву

Украинец Александр Гвоздик потерял чемпионский титул WBC в полутяжелом весе, уступив досрочно другому чемпиону в своем дивизионе – по версии IBF россиянину Артуру Бетербиеву.

Поединок начался без разведки. Бетербиев пошел с первых секунд в атаку, Гвоздик хорошо двигался и отвечал двойками.

Уже в первом раунде, в его концовке Бетербиев борцовским приемом завалил украинца на канвас и судья неожиданно засчитал нокдаун. Такое решение возмутило тренера украинца Тедди Атласа, который сразу побежал к рефери, да и зрители начали освистывать такое решение. Подумав в перерыве, тот перед началом второго раунда сообщил трем судьям, что отменяет нокдаун.

В дальнейшем на ринге был равный бой. Гвоздик лучше работал на дальней дистанции, активно используя джеб и часто пробивая точно комбинациями. Бетербиев лучше выглядел на ближнем бою, вкладываясь в удары.

Порой боксеры шли в откровенный размен, пробивая навстречу. Переломным стал девятый раунд, кода уставший Гвоздик стал много пропускать и с большим трудом сдерживать удары. Украинец спасался в клинчах и достоял до перерыва, но в следующем раунде Саша под мощными ударами Бетербиева трижды опускался на колено, судья трижды отсчитывал нокдаун и после последнего остановил бой.

Таким образом, Гвоздик потерял титул чемпиона мира по версии WBC, а Артур Бетербиев объединил пояса и теперь может называться сильнейшим в своем дивизионе, настаивая на продолжении объединения.

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Теги: Артур Бетербиев, Александр Гвоздик, бокс
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  19.10.2019, 08:16
Оценка:  0
гость
бетербиев был под допингом..100%...контроль на допинг -будет?
гость  (аноним)  19.10.2019, 08:15
Оценка:  0
гость
Гвоздик явно наелся не накаутирующе мощных, но многочисленных сильных ударов Бетербиева. Рефери правильно остановил бой, 9 и 10 раунды шли в одну калитку.
гость  (аноним)  19.10.2019, 08:09
Оценка:  0
гость
08:02 Ты тупой ? Бандерлогов там не было, о том и речь. И хорошо шо не было, ничем гнусным не воняло.
zadneprohodchik    19.10.2019, 08:09
Оценка:  0
zadneprohodchik
Бой никакой вязали друг друга вставал гвоздик 5 раз при этом ударов нормальных небыло и хачу победу отдали реффери остановил бой куйня.
гость  (аноним)  19.10.2019, 08:02
Оценка:  0
гость
0756 а где таое рыло видело там бандерлогов? Не нюхай муку, гремишь шалапут.
гость  (аноним)  19.10.2019, 07:56
Оценка:  -1
гость
Респект обоим боксёрам. Достойный, чистый бой и победил сильнейший. Никаких намеков на бандерложьи гнусности.
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