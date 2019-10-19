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Усик встретился с Фьюри перед боем Гвоздик - Бетербиев

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"Цыганский король" слегка "облапал" украинского боксера.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa/

Украинский супертяжеловес Александр Усик прибыл в Филадельфию на объединительный поединок Александра Гвоздика против Артура Бетербиева, чтобы поддержать своего друга и соотечественника.

Посетил поединок и известный британский супертяж Тайсон Фьюри, который, увидев Усика, подошел к нему. Спортсмены пожали друг другу руки и перекинулись парой фраз, правда, на видео их почти не слышно. А еще "цыганский король" слегка "облапал" украинца.

Смотрите также, как Александр Усик и Василий Ломаченко проводили время в ожидании боя Александра Гвоздика.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Александр Усик
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