Усик встретился с Фьюри перед боем Гвоздик - Бетербиев

"Цыганский король" слегка "облапал" украинского боксера.

Украинский супертяжеловес Александр Усик прибыл в Филадельфию на объединительный поединок Александра Гвоздика против Артура Бетербиева, чтобы поддержать своего друга и соотечественника.

Посетил поединок и известный британский супертяж Тайсон Фьюри, который, увидев Усика, подошел к нему. Спортсмены пожали друг другу руки и перекинулись парой фраз, правда, на видео их почти не слышно. А еще "цыганский король" слегка "облапал" украинца.

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