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Поющий Усик и полусонный Ломаченко: Как боксеры ждали выхода Гвоздика в ринг

Комментариев: 2
Александр Усик и Василий Ломаченко приехали поддержать соотечественника.
Василий Ломаченко и Александр Усик
Василий Ломаченко и Александр Усик
instagram.com/lomus_official/

Украинский супертяжеловес Александр Усик и чемпион WBO, WBA Super и WBC в легком весе Василий Ломаченко приехали в Филадельфию (США), чтобы поддержать своего друга и соотечественника Александра Гвоздика в объединительном бою против Артура Бетербиева.

Во время поединков андеркарда украинцы весело проводили время. Усик активно пел песни, которые звучали на арене, а Василий Ломаченко, по его словам "спал" - он спокойно сидел в ожидании поединка и выглядел немного сонным.

Напомним, следить за онлайн трансляцией боя Гвоздик - Бетербиев можно на нашем сайте.

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Теги: бокс, Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик, Артур Бетербиев
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Комментариев (2)
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zadneprohodchik    19.10.2019, 07:41
Оценка:  0
zadneprohodchik
Усик выйдет против даже руиса ляжет сразу
Miha_89    19.10.2019, 07:57
Оценка:  0
Miha_89
усик ложится под руиса, с таким ником не удивительны подобные фантазии
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