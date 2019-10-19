Поющий Усик и полусонный Ломаченко: Как боксеры ждали выхода Гвоздика в ринг

Александр Усик и Василий Ломаченко приехали поддержать соотечественника.

Украинский супертяжеловес Александр Усик и чемпион WBO, WBA Super и WBC в легком весе Василий Ломаченко приехали в Филадельфию (США), чтобы поддержать своего друга и соотечественника Александра Гвоздика в объединительном бою против Артура Бетербиева.

Во время поединков андеркарда украинцы весело проводили время. Усик активно пел песни, которые звучали на арене, а Василий Ломаченко, по его словам "спал" - он спокойно сидел в ожидании поединка и выглядел немного сонным.

Напомним, следить за онлайн трансляцией боя Гвоздик - Бетербиев можно на нашем сайте.