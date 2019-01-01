Победитель боя Гвоздик - Бетербиев может встретится с Биволом

Промоутер Эдди Хирн готов организовать поединок.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который представляет интересы чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, готов организовать объединительный бой своего подопечного с победителем поединка Александр Гвоздик - Артур Бетербиев.

“Посмотрим, как пройдет бой Гвоздик - Бетербиев. Для меня не составит проблем поставить Бивола против победителя поединка. Если они захотят транслировать его на ESPN - нет проблема, потому что это правильный бой.

Хочу, чтобы Бивол оставил наследие в боксе, для этого нужно участвовать в подобных поединках“, - цитирует Хирна BoxingScene.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на бой.

Ранее боксеры провели дуэль взглядов накануне объединительного поединка.