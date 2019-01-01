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Ковалев - о Альваресе: Когда столько денег, то невольно начинаешь выделяться

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Россиянин рассказал о своей поездке в Мексику.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
Getty Images

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев оценил финансовое состояние своего соперника Сауля Альвареса, а также поведал о своей поездке в Мексику.

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“Когда столько денег, то невольно начинаешь выделяться. Я ни в коем случае его не критикую за это. Я бы тоже блатовал на его месте. Да и так блатую по-своему.

Мексика по менталитету схожа с Россией, я там был. У них вкусная кухня и традиционные такосы“, - написал Ковалев на своей странице в Instagram.

Напомним, бой Ковалев - Альварес состоится 2-го ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет дебютным для мексиканца в полутяжелом весе.

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Теги: бокс, Сауль Альварес, Сергей Ковалев
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