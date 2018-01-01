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Тренер Бетербиева: Гвоздик - единственный, кто согласился на бой с Артуром

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Рэмси похвалил украинского боксера.
Бетербие - Гвоздик
Бетербие - Гвоздик
Getty Images

Тренер российского боксера в полутяжелом весе Артура Бетербиева Марк Рэмси поделился ожиданиями от предстоящего боя против Александра Гвоздика.

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“Гвоздик был единственным чемпионом, который согласился на этот вызов. Очень уважаю это. Перед нами очень, очень хороший противник, лучший противник из всех возможных.

Но у нас был очень хороший тренировочный лагерь, и мы просто с нетерпением ждем вечера пятницы.

Я уважаю Гвоздика. Он из тех боксеров, которые постоянно бросают вызовы себе самому же“, - цитирует Рэмси Boxing Scene.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США) на арене Liacouras Center.

На нашем сайте пройдет онлайн трансляция поединка, которая начнется 19-го октября в 5:30 по киевскому времени.

Узнать, где можно будет посмотреть бой в прямом эфире можно здесь.  

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на объединительный бой. 

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Теги: Марк Рэмси, Артур Бетербиев, Александр Гвоздик
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