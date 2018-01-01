Хирн: Это отвратительно, что Спенс был пьяным во время ДТП. На его пути могли быть люди

Промоутер жестко прошелся по Спенсу.

Известный промоутер Эдди Хирн поделился мнением по поводу ДТП с участием Эррола Спенса.

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“Вероятно, в другой день вы получите от меня другой ответ, но это отвратительно, что Спенса обвиняют в вождении в нетрезвом состоянии. Когда я увидел аварию, не мог поверить, что он выжил.

Это был дар божий, но когда вы узнаете, что Спенс был пьян, становится отвратительно. Любой, кто ездит за рулем подвыпившим, ужасно поступает перед самим собой. Он поступает эгоистично, ведь речь не только о его здоровье.

Вы видели скорость машины. Будь на пути другая машина или пешеходы, они бы были мертвы после столкновения.

Я не настроен оправдывать Спенса. Но он может пройти один из самых удивительных путей восстановления, в том числе в глазах людей, если вы не поставит себя выше закона.

Рад, что он жив, надеюсь, он усвоит урок“, - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Спенс мог быть в состояние алкогольное опьянения.

Отметим, что на нашем сайте есть видео ДТП.