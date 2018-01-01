Уайлдер сделал свой прогноз на бой Руис - Джошуа
Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер сделал свой прогноз на реванш Энди Руиса и Энтони Джошуа. Отметим, что первый бой Руис сенсационно выиграл.
Читай также: Руис: Я верю, что смогу закрыть рты команде Джошуа
“Считаю, Руис снова победит. Он сохранил необходимые мотивацию и уверенность с первого боя.
Не думаю, что он расслабится, придя к успеху. Наоборот, все только начинается, когда становишься чемпионом.
Марвин Хаглер (абсолютный чемпион в средней весовой категории 80-х годов) сказал как-то: если ты встаешь с кровати не в шелковой пижаме, но с мыслью о победе, это невероятно помогает“, - цитирует Уайлдера BoxingScene.
Напомним, что реванш состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.
Отметим, что Уайлдер хотел бы выйти на ринг против Руиса.
Полная версия правил