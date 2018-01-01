Уайлдер сделал свой прогноз на бой Руис - Джошуа

Мексиканец снова одержит победу.

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер сделал свой прогноз на реванш Энди Руиса и Энтони Джошуа. Отметим, что первый бой Руис сенсационно выиграл.

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“Считаю, Руис снова победит. Он сохранил необходимые мотивацию и уверенность с первого боя.

Не думаю, что он расслабится, придя к успеху. Наоборот, все только начинается, когда становишься чемпионом.

Марвин Хаглер (абсолютный чемпион в средней весовой категории 80-х годов) сказал как-то: если ты встаешь с кровати не в шелковой пижаме, но с мыслью о победе, это невероятно помогает“, - цитирует Уайлдера BoxingScene.

Напомним, что реванш состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Отметим, что Уайлдер хотел бы выйти на ринг против Руиса.