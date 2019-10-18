Гвоздик: Мне не хотелось бы зарабатывать 500 долларов

Украинский боксер ранее зарабатывал 100 долларов.

Чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал о главных вещах, которые помогают расти в боксе.

Читай также: Гвоздик: В моем стиле появилось больше “американщины“

“Мое прозвище The Nail (гвоздь по англ.) оно понятно откуда происходит. А логотип мне придумал катмен Василия Ломаченко Расс Анбер. Нужно было что-то придумать, он предложил, мне понравилось я оставил.

Моя жена на моих боях не присутствует. Впрочем, он уже привыкла к такому нашему боксерскому стилю жизни. Она все бои смотрит, мы с ней разговариваем.

Если честно, правда, я не очень люблю обсуждать боксерскую тему с супругой. Хотя, нужно признать, что за 15 лет она уже научилась правильно определять, и часто дает хорошие советы“, - рассказал украинский боксер.

Александр Гвоздик поделился мнением по поводу финансовой стороны в спорте.

“Могу сказать, что 15 лет назад мне казалось, что если бы я зарабатывал 500 долларов в месяц - мне был хватило этого на всю жизнь. А я тогда зарабатывал 100 долларов. Сейчас мне бы уже не хотелось бы зарабатывать 500 долларов“, - сказал Гвоздик в интервью на YouTube-канале Luckypunchnet.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США) на арене Liacouras Center.

На нашем сайте пройдет онлайн трансляция поединка, которая начнется 19-го октября в 5:30 по киевскому времени.

Узнать, где можно будет посмотреть бой в прямом эфире можно здесь.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на объединительный бой.