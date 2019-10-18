Чисора: Усик привык танцевать в ринге, но в хэвивейте это не проходит

Британец сомневается в успехе украинского боксера в супертяжах.

Британский супертяжеовес Дерек Чисора поделился мнением по поводу дебюта украинского боксера Александра Усик. Напомним, что украинец одержал победу над Уизерспуном.

Читай также: Фьюри затусил с Мейвезером в ночном клубе Лас-Вегаса

“Усик привык танцевать на ринге в первом тяжелом весе, но в хэвивейте это не проходит. Зрители хотят увидеть бой. Я не думаю, что Усик выдержит перестрелку в супертяжелом весе.

Ловкость - отличная вещь, если ты завершаешь атаку мощным ударом. Тот же Али порхал по рингу, а затем - бам! - и соперник на канвасе.

Усик - ловкий боксер, он красиво жонглирует мячиками. Но никто не знает, что он покажет“, - приводит слова Чисоры BoxingNews24.

Напомним, что следующий бой украинца будет за звание чемпиона мира.