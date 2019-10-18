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Чисора: Усик привык танцевать в ринге, но в хэвивейте это не проходит

Комментариев: 4
Британец сомневается в успехе украинского боксера в супертяжах.
Дерек Чисора
Дерек Чисора
Getty Images

Британский супертяжеовес Дерек Чисора поделился мнением по поводу дебюта украинского боксера Александра Усик. Напомним, что украинец одержал победу над Уизерспуном.

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“Усик привык танцевать на ринге в первом тяжелом весе, но в хэвивейте это не проходит. Зрители хотят увидеть бой. Я не думаю, что Усик выдержит перестрелку в супертяжелом весе.

Ловкость - отличная вещь, если ты завершаешь атаку мощным ударом. Тот же Али порхал по рингу, а затем - бам! - и соперник на канвасе.

Усик - ловкий боксер, он красиво жонглирует мячиками. Но никто не знает, что он покажет“, - приводит слова Чисоры BoxingNews24.

Напомним, что следующий бой украинца будет за звание чемпиона мира.

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Теги: Дерек Чисора, Александр Усик
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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  18.10.2019, 15:10
Оценка:  +1
pусский
Требую бой Усик-Поветкин!
Boxerogos    18.10.2019, 14:48
Оценка:  +2
Boxerogos
К сожалению,чёрный боров прав.
АК-47  (аноним)  18.10.2019, 14:46
Оценка:  0
АК-47
И судьи его спасать не будут, как с Бриедисом. И чемпионы свои пояса не отдадут, будут насмерть стоять. Прибьют Усусю в ринге, и плакать никто не будет. Скажут-"Та хрен с тем сепаратистом, на одного меньше стало")))).
АК-47  (аноним)  18.10.2019, 14:39
Оценка:  +1
АК-47
100 %. Танцы танцевать тут не выйдет. Да, возможно отбегать 10-ть раундов, но потом в тебя все равно попадут. Тот же Миллер или Ортис бьют, как конь копытом. Не говоря о чемпионах. Удара нет нихрена. Первый же рейтинговый спортсмен его уделает.
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