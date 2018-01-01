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Гвоздик: В моем стиле появилось больше "американщины"

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Украинский боксер не отходит от своего стиля.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
Getty Images

Украинский боксер Александр Гвоздик поделился подробностями по поводу своего тренировочного лагеря.

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“До работы с Атласом я был предоставлен сам себе. Благодаря опыту, благодаря спаррингам и поединкам я вырабатывал собственный стиль.

Я бы, правда, не сказал, что он американский или какой-то. Я бы не сказал, что у меня сейчас американский стиль, но в нем появилось больше "американщины", чем было ранее.

Тэдди Атлас - локомотив нашей команды. Также сейчас появился повар, который также отвечает за физподготовку - Крис Камачо. И у Тэдди появился новый ассистент - его товарищ Кен Райдаут“, - рассказал Гвоздик в интервью на YouTube-канале Luckypunchnet.

Ранее Гвоздик заявлял, что Атлас - динозавр в своем роде.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США) на арене Liacouras Center.

На нашем сайте пройдет онлайн трансляция поединка, которая начнется 19-го октября в 5:30 по киевскому времени.

Узнать, где можно будет посмотреть бой в прямом эфире можно здесь. 

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на объединительный бой.

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Теги: Александр Гвоздик
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