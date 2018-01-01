Гвоздик: Моя мечта стать абсолютным чемпионом

Украинский боксер ждет тяжелого бокса.

Чемпионом WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик прокомментировал предстоящий объединительный бой с чемпион IBF Артуром Бетербиевым.

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"Бетербиев - серьезный соперник, меня ждет очень тяжелый бой. Что касается организации поединка, то у меня всегда это происходит по одному сценарию: мой менеджер и тренер предлагают мне кандидатов и я говорю "да".

Мы преследуем высокие цели - моя мечта стать абсолютным чемпионом. А чтобы ее достичь, нужно боксировать против других чемпионов.

Артур - нокаутер, но он умеет боксировать. У него очень хорошая любительская карьера. Это не тот боксер, который просто бежит на тебя и бьет", - сказал Гвоздик на YouTube-канале Luckypunchnet.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США) на арене Liacouras Center.

На нашем сайте пройдет онлайн трансляция поединка, которая начнется 19-го октября в 5:30 по киевскому времени.

Узнать, где можно будет посмотреть бой в прямом эфире можно здесь.

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