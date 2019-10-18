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Бетербиев: Бой с Гвоздиком именно тот, ради которого я подписал контракт с Top Rank

Комментариев: 2
Россиянин отметил, что промоутер Боб Арум сдержал слово, данное при подписании соглашения.
Артур Бетербиев
Артур Бетербиев
Boxing Scene

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии IBF Артур Бетербиев высказался о своем предстоящем объединительном поединке против украинца Александра Гвоздика.

“Промоутер Боб Арум сдержал свое слово. Это большой бой, и это именно тот поединок, который я хотел, когда подписывал контракт с Top Rank. Я очень рад, что поединок состоится.

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Я сразу сказал промоутерам, что мне нужен объединительный бой. Я хочу доказать, что я - лучший боксер, но этого невозможно сделать, если не боксировать с другими чемпионами. Я усердно тренировался и я готов побеждать.

После этого боя я собираюсь провести новый большой поединок“, - приводит слова Бетербиева Boxing Scene.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США) на арене Liacouras Center. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция поединка, которая начнется 19-го октября в 5:30 по киевскому времени.

Узнать, где можно будет посмотреть бой в прямом эфире можно здесь.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на объединительный бой.

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Теги: бокс, Артур Бетербиев, Александр Гвоздик
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  18.10.2019, 12:25
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pусский
Я громко пёрнул!
АК-47  (аноним)  18.10.2019, 12:00
Оценка:  0
АК-47
Артур убежал к американскому промоутеру. А как же скрепы, чаепития у самовара ? Да ну их к шайтану, тех кауапов, подумал он, пора сваливать, мне деньги нужны))).
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