Бетербиев: Бой с Гвоздиком именно тот, ради которого я подписал контракт с Top Rank
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии IBF Артур Бетербиев высказался о своем предстоящем объединительном поединке против украинца Александра Гвоздика.
“Промоутер Боб Арум сдержал свое слово. Это большой бой, и это именно тот поединок, который я хотел, когда подписывал контракт с Top Rank. Я очень рад, что поединок состоится.
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Я сразу сказал промоутерам, что мне нужен объединительный бой. Я хочу доказать, что я - лучший боксер, но этого невозможно сделать, если не боксировать с другими чемпионами. Я усердно тренировался и я готов побеждать.
После этого боя я собираюсь провести новый большой поединок“, - приводит слова Бетербиева Boxing Scene.
Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США) на арене Liacouras Center. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция поединка, которая начнется 19-го октября в 5:30 по киевскому времени.
Узнать, где можно будет посмотреть бой в прямом эфире можно здесь.
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