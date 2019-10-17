Накануне ДТП: Видео гулянки Спенса перед ужасной аварией

В Сети появилось видео того, как Эррол Спенс отрывался в ночном клубе перед тем, как угодит в серьезное ДТП.

Эррол Спенс Getty Images

Чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эррол Спенс чуть больше недели назад на своем роскошном Ferrari угодил в серьезное ДТП.

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Сразу после аварии Спенс был госпитализирован. Несмотря на то, что он не был пристегнут ремнями безопасности, боксер не получил серьезных травм и переломов.

Накануне аварии Спенс проводил время в ночном клубе, и в Сети уже появилось видео его гулянки.

Вашему вниманию видео с тусовки Спенса в клубе перед ДТП:

Ранее сообщалось, что полиция подозревает Эррола Спенса в вождении в нетрезвом виде. Судя по всему, видео подтверждает мнение правоохранительных органов.

Напомним, после аварии Спенс заявил, что он дикарь.