Ready For War: Видео финальной битвы взглядов Гвоздика и Бетербиева

Александр Гвоздик и Артур Бетебриев проведут объединительный поединок за титулы WBC и IBF.

Артур Бетербиев и Александр Гвоздик Boxing Scene

В пятницу, 18-го октября, в Филадельфии состоится объединительный поединок между чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Александром Гвоздиком и обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым.

Накануне поединка боксеры прошли традиционную церемонию взвешивания, после которой состоялась финальная битва взглядов боксеров:

The Best vs. The Best. Champ vs. Champ. It's OFFICIAL.



🏆 IBF Champion Artur Beterbiev - 174.5 lbs.

🏆 WBC Champion Oledsandr Gvozdyk - 174.3 lbs.#BeterbievNail | TOMORROW | ESPN - 10pm ET / 7pm PT pic.twitter.com/LIc6TeJVxq — Top Rank Boxing (@trboxing) 17 октября 2019 г.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США) на арене Liacouras Center. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция поединка, которая начнется 19-го октября в 5:30 по киевскому времени.

Узнать, где можно будет посмотреть бой в прямом эфире можно здесь.

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