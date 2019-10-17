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Ready For War: Видео финальной битвы взглядов Гвоздика и Бетербиева

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Александр Гвоздик и Артур Бетебриев проведут объединительный поединок за титулы WBC и IBF.

Артур Бетербиев и Александр Гвоздик
Артур Бетербиев и Александр Гвоздик
Boxing Scene

В пятницу, 18-го октября, в Филадельфии состоится объединительный поединок между чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Александром Гвоздиком и обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым.

Накануне поединка боксеры прошли традиционную церемонию взвешивания, после которой состоялась финальная битва взглядов боксеров:

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США) на арене Liacouras Center. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция поединка, которая начнется 19-го октября в 5:30 по киевскому времени.

Узнать, где можно будет посмотреть бой в прямом эфире можно здесь.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на объединительный бой.

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Теги: Александр Гвоздик, Артур Бетербиев, бокс, видео, битва взглядов
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