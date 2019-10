Ready For War: Видео финальной битвы взглядов Гвоздика и Бетербиева

В пятницу, 18-го октября, в Филадельфии состоится объединительный поединок между чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Александром Гвоздиком и обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым.

Накануне поединка боксеры прошли традиционную церемонию взвешивания, после которой состоялась финальная битва взглядов боксеров:

The Best vs. The Best. Champ vs. Champ. It's OFFICIAL.



🏆 IBF Champion Artur Beterbiev - 174.5 lbs.

🏆 WBC Champion Oledsandr Gvozdyk - 174.3 lbs.#BeterbievNail | TOMORROW | ESPN - 10pm ET / 7pm PT pic.twitter.com/LIc6TeJVxq