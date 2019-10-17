Ready For War: Видео финальной битвы взглядов Гвоздика и Бетербиева
В пятницу, 18-го октября, в Филадельфии состоится объединительный поединок между чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Александром Гвоздиком и обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым.
Накануне поединка боксеры прошли традиционную церемонию взвешивания, после которой состоялась финальная битва взглядов боксеров:
The Best vs. The Best. Champ vs. Champ. It's OFFICIAL.— Top Rank Boxing (@trboxing) 17 октября 2019 г.
🏆 IBF Champion Artur Beterbiev - 174.5 lbs.
🏆 WBC Champion Oledsandr Gvozdyk - 174.3 lbs.#BeterbievNail | TOMORROW | ESPN - 10pm ET / 7pm PT pic.twitter.com/LIc6TeJVxq
Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США) на арене Liacouras Center. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция поединка, которая начнется 19-го октября в 5:30 по киевскому времени.
Узнать, где можно будет посмотреть бой в прямом эфире можно здесь.
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