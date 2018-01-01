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Гвоздик и Бетербиев прошли церемонию взвешивания

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Вес боксеров перед объединительным поединком практически равный.
Артур Бетербиев и Александр Гвоздик
Артур Бетербиев и Александр Гвоздик
Boxing Scene

В Филадельфии (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников боксерского шоу, которое пройдет 18-го октября.

Главным боем данного вечера станет объединительный поединок украинского чемпиона мира по версии WBC Александра Гвоздика и обладателя титула IBF Артура Бетербиева. 

Боксеры показали практически равный вес. Так, вес Бетербиева составил 79,06 кг, а под Гвоздиком весы показали 79,15 кг. Таким образом, оба спортсмена вложились в рамки весовой категории (до 79,378 кг).

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США) на арене Liacouras Center. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция поединка, которая начнется 19-го октября в 5:30 по киевскому времени.

Узнать, где можно будет посмотреть бой в прямом эфире можно здесь.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на объединительный бой.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Артур Бетербиев, церемония взвешивания
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