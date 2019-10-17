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Гвоздику вручили именной перстень WBC

Комментариев: 2
Украинский боксер получил подарок от Всемирного боксерского совета.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
Boxing Scene

Обладатель титула WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик, накануне боя с чемпионом мира по версии IBF Артуром Бетербиевым, получил именной перстень от Всемирного боксерского совета (WBC).

На одной стороне перстня выгравированы имя и фамилия украинца, а на второй - его прозвище “The Nail“ (Гвоздь).

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на бой.

Ранее боксеры провели дуэль взглядов накануне объединительного поединка.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, WBC
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Комментариев (2)
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АК-47  (аноним)  17.10.2019, 21:08
Оценка:  0
АК-47
Дай этим перстнем кацапу Ковалеву по зубам)))).
гость  (аноним)  17.10.2019, 21:07
Оценка:  0
гость
Зачем такой ход? Кто женится, или выходит замуж, аж как-то неловко?
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