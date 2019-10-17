Гвоздик: Тедди Атлас - динозавр в своем роде

Украинский боксер начинал с самых низов.

Украинский боксер Александр Гвоздик поделился подробностями адаптации в США на начале профессиональной карьеры.

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“Я не приехал в США на готовые условия. Меня не ждали тренер по функционалке, диетолог, спарринг-партнеры.

Ты приехал, тебе сказали, мол, иди разомнись, поспарингуй, покачай пресс, давай. Так было первые 3 месяца. Было достаточно интересно и круто, ты был предоставлен сам себе.

Притом в стране, где не с кем поговорить. Твоими друзьями становились книги и интернет, ну и телефонные звонки домой“, - рассказал Гвоздик на Ютуб-канал Большой Куш.

Украинский боксер отметил важность своего тренера, который помог стать профессионалом.

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“Тедди Атлас - динозавр в своем роде. Он много раз делал поступки, которые показывали, что его принципы гораздо сильнее.

Так было и с Майклом Муром, и с Майком Тайсоном. Просто ради принципа он лишался миллионов долларов. Хотя, поступи он иначе, никто бы его не стал укорять. Это человек слова“, - заявил Гвоздик.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии на арене Liacouras Center. На кону поединка будут стоять пояса WBC и IBF.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется 19-го октября ориентировочно в 05:00 утра по киевскому времени.

Посмотреть бой в прямом эфире можно будет на телеканале Интер. Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на бой Гвоздик - Бетербиев