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Арум - о бое Гвоздик - Бетербиев: Это будет бой года

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Глава Top Rank ждет яркого боя.
Бо Арум
Бо Арум
Getty Images

Глава Top Rank Боб Арум поделился ожиданиями перед боем между чемпионом WBC Александром Гвоздиком и чемпионом IBF Артуром Бетербиевым.

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“Этот бой будет поединком года. Бой Гвоздик - Бетербиев может пойти по разным сценариям. Украинец - невероятный боксер, Бетербиев - мощный ударник.

Не факт, что Гвоздик нокаутирует россиянина, однако это очень реально. Я вам гарантирую, этот бой, будет боем года.

Если Гвоздик победит Бетербиева, мы сможем сделать ему бой за все титулы в будущем“, - сказал Арум для Luckypunch.net. 

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии на арене Liacouras Center. На кону поединка будут стоять пояса WBC и IBF.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется 19-го октября ориентировочно в 05:00 утра по киевскому времени. Посмотреть бой в прямом эфире можно будет на телеканале Интер.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на бой Гвоздик - Бетербиев.

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Теги: Боб Арум, Александр Гвоздик, Артур Бетербиев
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