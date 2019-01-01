Арум - о бое Гвоздик - Бетербиев: Это будет бой года

Глава Top Rank ждет яркого боя.

Глава Top Rank Боб Арум поделился ожиданиями перед боем между чемпионом WBC Александром Гвоздиком и чемпионом IBF Артуром Бетербиевым.

Читай также: Арум: Гвоздик - самый умный боец

“Этот бой будет поединком года. Бой Гвоздик - Бетербиев может пойти по разным сценариям. Украинец - невероятный боксер, Бетербиев - мощный ударник.

Не факт, что Гвоздик нокаутирует россиянина, однако это очень реально. Я вам гарантирую, этот бой, будет боем года.

Если Гвоздик победит Бетербиева, мы сможем сделать ему бой за все титулы в будущем“, - сказал Арум для Luckypunch.net.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии на арене Liacouras Center. На кону поединка будут стоять пояса WBC и IBF.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется 19-го октября ориентировочно в 05:00 утра по киевскому времени. Посмотреть бой в прямом эфире можно будет на телеканале Интер.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на бой Гвоздик - Бетербиев.