Бетербиев: Мы с Гвоздиком изменились с момента нашего боя в любителях

Российский боксер рассказал о своей подготовке к поединку.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии IBF Артур Бетербиев поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка против обладателя титула WBC Александра Гвоздика.

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“Да, я побеждал Гвоздика в любителях. Не помню точно, но-моему я справился за два раунда. Насколько помню, Гвоздик говорил, что я сломал ему нос. Но я не уверен. Это с его слов.

Думаю, он изменился. Ну я точно изменился. Все меняются. Даже внешне. Даже прическа. Подготовку начал в России. Не планировал, собирался просто отдохнуть, но решил, что хочу оставаться активным. Поэтому тренировался на высокогорье.

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Это было точно так же, как тогда, когда выступал в любителях. Получилось классно. Я бы назвал это подготовкой к полноценному тренировочному лагерю“, - приводит слова россиянина промоутерская компания Top Rank на своей странице в Twitter.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на бой.