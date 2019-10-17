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Ковалев: После победы над Альверсом передо мной откроются новые возможности

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Россиянин верит, что победа сможет привести к новыми вызовам.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
Getty Images

Российский боксер Сергей Ковалев поделился мнением по поводу объединенного боя против Сауля Альвареса.

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“Думаю, я смогу драться еще два года, потому что сейчас у меня отличная команда и такие замечательные тренеры, как Макгирт.

Я очень мотивирован, чтобы одержать победу над Канело, потому что после нее передо мной откроются новые возможности“, - цитирует Ковалева boxingnews24. 

Ранее российский боксер заявлял, что уважает своего соперника.

Напомним, бой Ковалев - Альварес состоится 2-го ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет дебютным для мексиканца в полутяжелом весе.

Отметим, что Головкин сделал прогноз на этот бой.

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Теги: Сергей Ковалев, Сауль Альварес, бокс
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  17.10.2019, 13:26
Оценка:  -1
pусский
Давай, Серёга, надери рыжий сральник этому мексикосу!
АК-47  (аноним)  17.10.2019, 13:08
Оценка:  +1
АК-47
Вангую блядь. Через два года, после поражения от Альвареса, Нокаутом, съемочная группа России 1 берет интервью у обписяного бомжа, где то под Владимиром, в селе. Бомж, икая прошлогодним оливье, подняв окурок и закурив, начинает что то мычать, про то, что он якобы бывший боксер, Ковалев...
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