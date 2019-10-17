Ковалев: После победы над Альверсом передо мной откроются новые возможности

Россиянин верит, что победа сможет привести к новыми вызовам.

Российский боксер Сергей Ковалев поделился мнением по поводу объединенного боя против Сауля Альвареса.

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“Думаю, я смогу драться еще два года, потому что сейчас у меня отличная команда и такие замечательные тренеры, как Макгирт.

Я очень мотивирован, чтобы одержать победу над Канело, потому что после нее передо мной откроются новые возможности“, - цитирует Ковалева boxingnews24.

Ранее российский боксер заявлял, что уважает своего соперника.

Напомним, бой Ковалев - Альварес состоится 2-го ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет дебютным для мексиканца в полутяжелом весе.

Отметим, что Головкин сделал прогноз на этот бой.