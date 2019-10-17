Ковалев: После победы над Альверсом передо мной откроются новые возможности
Россиянин верит, что победа сможет привести к новыми вызовам.
Российский боксер Сергей Ковалев поделился мнением по поводу объединенного боя против Сауля Альвареса.
Читай также: Климас назвал фаворита боя Ковалев - Альварес
“Думаю, я смогу драться еще два года, потому что сейчас у меня отличная команда и такие замечательные тренеры, как Макгирт.
Я очень мотивирован, чтобы одержать победу над Канело, потому что после нее передо мной откроются новые возможности“, - цитирует Ковалева boxingnews24.
Ранее российский боксер заявлял, что уважает своего соперника.
Напомним, бой Ковалев - Альварес состоится 2-го ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет дебютным для мексиканца в полутяжелом весе.
Отметим, что Головкин сделал прогноз на этот бой.
Полная версия правил