Спенс - о своей аварии: Я дикарь

Американец сделал публикацию в соцсетях, однако быстро удалил пост.

Чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эррол Спенс впервые после своей жуткой аварии в Далласе дал комментарий.

Как сообщает Boxing Scene, боксер в Stories на своей страничке в Instagram написал: "Никаких сломанных костей!!! Я дикарь!!!". Правда, спустя всего несколько минут он удалил публикацию.

Отметим, что полиция Далласа подозревает, что Спенс находился в состоянии алкогольного опьянения во время аварии.

Смотрите также видео данного инцидента.