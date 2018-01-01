Джервонта Дэвис проведет дебютный бой в легком весе накануне нового года - инсайдер

Титульный поединок американца состоится 28-го декабря.

Бывший двукратный чемпион мира во втором полулегком весе Джервонта Дэвис дебютирует в легком весе в поединке против кубинца Юриоркиса Гамбоа.

Как сообщает известный инсайдер Майк Коппинджер в своем Twitter, бой состоится 28-го декабря. Планируется, что он пройдет либо в Нью-Йорке, либо в Атланте, но на данный момент место проведения поединка еще не утверждено. Транслятором боя будет Showtime.

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Источник отмечает, что на кону боя будет стоять пояс регулярного чемпиона WBA в легком весе, а победитель станет обязательным претендентом на титул украинца Василия Ломаченко по линии WBA.

Ранее Джервонта Дэвис выразил уверенность в том, что проведет бой с Василием Ломаченко.