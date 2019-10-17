Фьюри затусил с Мейвезером в ночном клубе Лас-Вегаса

Компанию спортсменам составил экс-чемпион мира Джозеф Паркер.

Линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри провел вечер в ночном клубе в Лас-Вегасе.

Компанию “цыганскому королю“ составили экс-обладатель титула чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер, а также экс-чемпион мира в хэвивейте Джозеф Паркер.

Тайсон Фьюри, Флойд Мейвезер, Джозеф Паркер и компания instagram.com/gypsyking101/

Отметим, что Паркер проводил в Неваде тренировочные сборы, однако он снялся со своего поединка против Дерека Чисоры из-за болезни. Позже стало известно, что его укусил паук.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри устроил дикую драку с рестлером, которую с трудом удалось остановить.