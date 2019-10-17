Фьюри затусил с Мейвезером в ночном клубе Лас-Вегаса
Компанию спортсменам составил экс-чемпион мира Джозеф Паркер.
Линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри провел вечер в ночном клубе в Лас-Вегасе.
Компанию “цыганскому королю“ составили экс-обладатель титула чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер, а также экс-чемпион мира в хэвивейте Джозеф Паркер.
Отметим, что Паркер проводил в Неваде тренировочные сборы, однако он снялся со своего поединка против Дерека Чисоры из-за болезни. Позже стало известно, что его укусил паук.
Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри устроил дикую драку с рестлером, которую с трудом удалось остановить.
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