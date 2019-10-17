Переключиться на мобильную версию

Фьюри затусил с Мейвезером в ночном клубе Лас-Вегаса

Комментариев: 3
Компанию спортсменам составил экс-чемпион мира Джозеф Паркер.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри провел вечер в ночном клубе в Лас-Вегасе.

Компанию “цыганскому королю“ составили экс-обладатель титула чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер, а также экс-чемпион мира в хэвивейте Джозеф Паркер.

Тайсон Фьюри, Флойд Мейвезер, Джозеф Паркер и компания
Тайсон Фьюри, Флойд Мейвезер, Джозеф Паркер и компания
instagram.com/gypsyking101/

Отметим, что Паркер проводил в Неваде тренировочные сборы, однако он снялся со своего поединка против Дерека Чисоры из-за болезни. Позже стало известно, что его укусил паук.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри устроил дикую драку с рестлером, которую с трудом удалось остановить.

Поделись:
Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Флойд Мейвезер, Джозеф Паркер, ночной клуб, Лас-Вегас
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
АК-47  (аноним)  17.10.2019, 10:42
Оценка:  0
АК-47
Молодца. Будущий абсолютный чемпион мира.
гость  (аноним)  17.10.2019, 10:38
Оценка:  0
гость
Из них Фьюри - самый дурак!
гость  (аноним)  17.10.2019, 10:36
Оценка:  0
гость
как петух одет
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь