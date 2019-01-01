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Спенс мог быть в состоянии алкогольного опьянения, когда попал в серьезное ДТП

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Полиция подозревает, что боксер был не совсем трезв, когда управлял своим автомобилем.
Эррол Спенс
Эррол Спенс
Getty Images

Чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эррол Спенс недавно угодил в серьезную аварию на своем Ferrari.

Несмотря на то, что боксер не был пристегнут ремнями безопасности, он не получил серьезных повреждений. Его уже выписали из больницы Далласа, где он находился после аварии.

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По информации FightNews, после выписки полиция Далласа обвинила Спенса в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В ближайшее время боксер должен будет ответить на подозрения следствия.

Напомним, 10-го октября Эррол Спенс попал в больницу после ужасной аварии. Позже в Сети появилось видео этого ДТП.

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Теги: бокс, Эррол Спенс, авария, ДТП, подозрения, алкогольное опьянение
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