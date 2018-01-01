Гвоздик и Бетербиев провели дуэль взглядов накануне объединительного поединка
В пятницу, 18-го октября, чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик проведет объединительный поединок с обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым.
Накануне своего боя боксеры в Филадельфии провели традиционную дуэль взглядов.
Встреча состоялась в среду, 16-го октября в офисе-музее Зала Славы промоутера Дж. Рассела Пельтца.
A stone cold face-off.— Top Rank Boxing (@trboxing) 16 октября 2019 г.
This one’s gonna be good.❄️#BeterbievNail | FRIDAY | ESPN pic.twitter.com/avXu1EYfAM
Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии на арене Liacouras Center. На кону поединка будут стоять пояса WBC и IBF.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется 19-го октября ориентировочно в 05:00 утра по киевскому времени. Посмотреть бой в прямом эфире можно будет на телеканале Интер.
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