Гвоздик и Бетербиев провели дуэль взглядов накануне объединительного поединка

Уже 18-го октября боксеры встретятся в ринге и будут бороться за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе.

В пятницу, 18-го октября, чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик проведет объединительный поединок с обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым.

Накануне своего боя боксеры в Филадельфии провели традиционную дуэль взглядов.

Александр Гвоздик и Артур Бетербиев Boxing Scene

Встреча состоялась в среду, 16-го октября в офисе-музее Зала Славы промоутера Дж. Рассела Пельтца.

A stone cold face-off.



This one’s gonna be good.❄️#BeterbievNail | FRIDAY | ESPN pic.twitter.com/avXu1EYfAM — Top Rank Boxing (@trboxing) 16 октября 2019 г.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии на арене Liacouras Center. На кону поединка будут стоять пояса WBC и IBF.

Александр Гвоздик и Артур Бетербиев Boxing Scene

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется 19-го октября ориентировочно в 05:00 утра по киевскому времени. Посмотреть бой в прямом эфире можно будет на телеканале Интер.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на бой Гвоздик - Бетербиев.