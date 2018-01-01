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Гвоздик и Бетербиев провели дуэль взглядов накануне объединительного поединка

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Уже 18-го октября боксеры встретятся в ринге и будут бороться за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе.
Александр Гвоздик и Артур Бетербиев
Александр Гвоздик и Артур Бетербиев
Boxing Scene

В пятницу, 18-го октября, чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик проведет объединительный поединок с обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым.

Накануне своего боя боксеры в Филадельфии провели традиционную дуэль взглядов.

Александр Гвоздик и Артур Бетербиев
Александр Гвоздик и Артур Бетербиев
Boxing Scene

Встреча состоялась в среду, 16-го октября в офисе-музее Зала Славы промоутера Дж. Рассела Пельтца.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии на арене Liacouras Center. На кону поединка будут стоять пояса WBC и IBF.

Александр Гвоздик и Артур Бетербиев
Александр Гвоздик и Артур Бетербиев
Boxing Scene

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется 19-го октября ориентировочно в 05:00 утра по киевскому времени. Посмотреть бой в прямом эфире можно будет на телеканале Интер.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на бой Гвоздик - Бетербиев.

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Теги: бокс, Артур Бетербиев, Александр Гвоздик, дуэль взглядов
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