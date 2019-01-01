Американский боксер скончался в больнице после нокаута

Врачи четыре дня боролись за жизнь Патрика Дэя.

Мир бокса потрясла очередная смерть спортсмена. Американский боксер Патрик Дэй, выступающий в первом среднем весе, был доставлен в больницу в критическом состоянии после нокаута в бою.

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27-летний спортсмен четыре дня находился в коме после того злополучного удара. Врачи боролись за его жизнь, однако Дэй, у которого была черепно-мозговая травма, умер так и не приходя в сознание, сообщает издание sporf.com.

Патрика Дэя уносят с ринга на носилках Getty Images

Отметим, что в своем последнем бою Патрик Дэй встретился с соотечественником Чарльзом Конвеллом. Их поединок проходил 12-го октября в андеркарде дебютного боя Александра Усика в хэвивейте, где он досрочно победил Чазза Уизерспуна.

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Напомним, это не первая трагедия в мире бокса за последнее время. Летом российский боксер Максим Дадашев скончался от травм, полученных во время боя. Через несколько дней погиб аргентинец Уго Сантильян, также получивший травму во время поединка.

В сентябре российский боксер умер во время тренировки, а болгарский боксер скончался во время боя, в котором выступал по чужим документам.