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Американский боксер скончался в больнице после нокаута

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Врачи четыре дня боролись за жизнь Патрика Дэя.
Патрик Дэй скончался в больнице
Патрик Дэй скончался в больнице
twitter.com/Sporf

Мир бокса потрясла очередная смерть спортсмена. Американский боксер Патрик Дэй, выступающий в первом среднем весе, был доставлен в больницу в критическом состоянии после нокаута в бою.

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27-летний спортсмен четыре дня находился в коме после того злополучного удара. Врачи боролись за его жизнь, однако Дэй, у которого была черепно-мозговая травма, умер так и не приходя в сознание, сообщает издание sporf.com.

Патрика Дэя уносят с ринга на носилках
Патрика Дэя уносят с ринга на носилках
Getty Images

Отметим, что в своем последнем бою Патрик Дэй встретился с соотечественником Чарльзом Конвеллом. Их поединок проходил 12-го октября в андеркарде дебютного боя Александра Усика в хэвивейте, где он досрочно победил Чазза Уизерспуна.

Смотрите также видео нокаута, после которого Патрика Дэя доставили в больницу.

Напомним, это не первая трагедия в мире бокса за последнее время. Летом российский боксер Максим Дадашев скончался от травм, полученных во время боя. Через несколько дней погиб аргентинец Уго Сантильян, также получивший травму во время поединка.

В сентябре российский боксер умер во время тренировки, а болгарский боксер скончался во время боя, в котором выступал по чужим документам.

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Теги: бокс, смерть, трагедия, нокаут, черепно-мозговая травма
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