Рейтинг P4P: Ломаченко уверенно лидирует, Усик сохраняет шестую строчку
Украинские боксеры сохранили свои позиции в рейтинге боксеров вне весовой категории.
Авторитетное издание ESPN опубликовал обновленный рейтинг боксеров Pound-for-Pound.
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С прошлого обновления после проведенных боев все спортсмены из ТОП-10 сохранили свои позиции. Первую строчку занимает украинец Василий Ломаченко, а его соотечественник Александр Усик по-прежнему находится на шестой строчке.
Рейтинг P4P ESPN:
- Василий Ломаченко
- Теренс Кроуфорд
- Сауль Альварес
- Наойя Инуэ
- Эррол Спенс
- Александр Усик
- Геннадий Головкин
- Хуан Франсиско Эстрада
- Мэнни Пакьяо
- Майки Гарсия
Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко и Александр Усик занимают первое и пятое места соответственно в рейтинге P4P от The Ring.
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