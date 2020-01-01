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Рейтинг P4P: Ломаченко уверенно лидирует, Усик сохраняет шестую строчку

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Украинские боксеры сохранили свои позиции в рейтинге боксеров вне весовой категории.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Авторитетное издание ESPN опубликовал обновленный рейтинг боксеров Pound-for-Pound.

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С прошлого обновления после проведенных боев все спортсмены из ТОП-10 сохранили свои позиции. Первую строчку занимает украинец Василий Ломаченко, а его соотечественник Александр Усик по-прежнему находится на шестой строчке.

Рейтинг P4P ESPN:

  1. Василий Ломаченко
  2. Теренс Кроуфорд
  3. Сауль Альварес 
  4. Наойя Инуэ 
  5. Эррол Спенс 
  6. Александр Усик 
  7. Геннадий Головкин 
  8. Хуан Франсиско Эстрада 
  9. Мэнни Пакьяо
  10. Майки Гарсия

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко и Александр Усик занимают первое и пятое места соответственно в рейтинге P4P от The Ring. 

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик, рейтинг, P4P, ESPN
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