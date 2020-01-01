Рейтинг P4P: Ломаченко уверенно лидирует, Усик сохраняет шестую строчку

Украинские боксеры сохранили свои позиции в рейтинге боксеров вне весовой категории.

Авторитетное издание ESPN опубликовал обновленный рейтинг боксеров Pound-for-Pound.

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С прошлого обновления после проведенных боев все спортсмены из ТОП-10 сохранили свои позиции. Первую строчку занимает украинец Василий Ломаченко, а его соотечественник Александр Усик по-прежнему находится на шестой строчке.

Рейтинг P4P ESPN:

Василий Ломаченко Теренс Кроуфорд Сауль Альварес Наойя Инуэ Эррол Спенс Александр Усик Геннадий Головкин Хуан Франсиско Эстрада Мэнни Пакьяо Майки Гарсия

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко и Александр Усик занимают первое и пятое места соответственно в рейтинге P4P от The Ring.